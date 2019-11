Lisa Benton: olen tänulik, et meil on iga päev toit laual, paljudel pole isegi kodu 

Lisa, kas närv on ka sees?

See on kõige imelisem aeg aastas, kuna saame keskenduda kõige olulisematele asjadele, milleks on pere ja sõbrad ning saame olla tänulikud selle eest, et nad üldse meie eludes on. See on aeg, kus saame veeta aega just nendega, kes tähendavad meile meeletult palju, ning teha kõik mis meie

võimuses, et näidata neile, kui palju me neid armastame.

Mille eest oled selle aasta lõppedes kõige tänulikum?

Kõige eest, mis see aasta mulle toonud on: perekond, sõbrad, kõik võimalused, mis mulle antud ja millest ise kinni haaranud olen. Samuti olen väga tänulik, et mul üldse on see elu, mis mul on. Ma ei sooviks seda millegi muu vastu vahetada. Olen tänulik, et meil on iga päev toit laual ja kõik sellised väikesed asjad, mis vahel jäävad märkamata. Paljudel inimestel pole üldse peret ega toitu laual, isegi mitte kodu. Ehk peaksime kõik olema tänulikud iga väikese hetke eest, mis meiega iga aasta, kuu, nädal, päev ja sekund juhtub.

Mida pere juures kõige enam hindad ja võtad kindlasti alatiseks ellu kaasa?

Hindan toetust ja armastust. Need inimesed on kõige olulisemad isikud mu elus ja tunne meie vahel on midagi nii erilist, mis jääb minuga igavesti. Ma võtan kaasa õppetunni, et mis iganes elus ette tuleb, ei tohi me kunagi kaotada sihti oma unistuste poole ja peaksime alati tegema kõike enda õnne nimel.