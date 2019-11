ÕL VIDEO | Maag Geit: „Meid tambitakse maha, peetakse uhhuudeks-ullikesteks, soolapuhujateks.“ 

„Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ finalist maag Geit lubab võidu korral kinkida kristallkäe oma õpetajale Hannes Vanakülale ning auhinnaraha, 3000 eurot, kiirabile. „Väga tore, kui mul käib mõni kunde, kellele saan nõu anda. Aga ma arvan, et see raha võiks minna nendele, kes iga päev elusid päästavad ja kellel seda rohkem vaja on,“ leiab selgeltnägija.

Nii välimuselt kui ka olemuselt on Geit muheda naabripoisi tüüp ja üldse mitte nagu maag, kelleks ta tegelikult rohkem kui kümme aastat on õppinud. Kujutleda Geiti mingeid müstilisi riitusi läbi viimas käib fantaasiale üle jõu. Tema ainus väheke maagilik asi on (second hand’ist ostetud) kašmiirmantel, mida ta peaaegu kunagi seljast ei võta ja mille taskus on pakk sigarette.

Finaalsaateks jättis Geit mantli koju ja kandis viisakalt pintsakut. Kas see ka tema tulemust mõjutab… Seda saab esoteerikahuviline neljapäeva õhtul telekast ise vaadata. Õhtuleht tegi finaalsaate salvestusel enne viimast pingutavat ülesannet Geidiga lühikese usutluse.