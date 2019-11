„PUUDUTA MIND“ 107. SAADE | Infokandja Andero Pebre: saage ometigi aru, et me ei ela paradiisimaailmas, kus liidrid ja juhid on rahva heaolu peal väljas! 

Mina olen sellest teadlik olnud juba aastaid. Kas ka mina teen vahel seosetuid oste? Aus vastus on, et jah vahest teen, sest see subliminaalide mõju kestab väga pikka aega ja on võimalik, et osad programmeeringud läbi teatud koodide võivad jääda meie kehasse raku tasandile kinni kümneteks aastateks kuni terveks eluks. Aga loomulikult teadlikku inimest saab programmeerida vähe ja kui me hoiame seda levelit, siis aastatega see võimalus saab kaduda täielikult. Siis saame öelda, et me oleme sõltumatud, vabad ja teadlikud.

Muusika, filmid, multikad on järgmised vahendid läbi mille on võimalik programmeerida täiskasvanuid, rääkimata lastest, nii edukalt, et sellest vabanemine saab olema väga vaevarikas. Iga pildi taga, mida me vaatleme teadlikult või alateadlikult on signatuur ja energeetiline šabloon. See ei ole lihtsalt niisama, et ma midagi kuulan või vaatan.

Muusika mõjutab näiteks meie rakkudes olevat vett ja sealseid biokeemilisi reaktsioone. Mida propageerib mainstream muusika juba viimased 20 aastat väga jõuliselt? Seksismi, seksi, enda keha ja mõistuse maha müümist, rahaorjust, ahnust, satanismi, perverssust ja loomulikult alkoholi, narkotsi ja pidu peo otsa, et võtta inimkonnalt terve mõistus. Seega soovitan analüüsida, mida me laseme vaadata ja kuulata oma lastel ja mida me laseme teha iseendal, oma elukaaslasel, oma lähedastel ja sõpradel?

Miks noored inimesed satuvad täiesti seosetult ja äkki alkoholismi, narkootikumide või isegi enesetapu mõtete rajale?

On läbi viidud kirjalikke katseid, kus inimesed vastavad teatud küsimustele saades teada kui manipuleeritud ja programeeritud mõtlemisega sa oled ning on jõutud järeldusteni, et subliminaalid saavad esile kutsuda ka enesetappe kas siis alkoholi või narkootikumide ületarbimisega. Mida me näeme filmides ja saadetes? Ainult vägivald, tulistamine, sõda sõja otsa, kaklemine-võitlemine selline kitse-sokuaju mentaliteedi propageerimine.

Eestis palun väga - "Kättemaksukontor", "Viimane võmm", "Suletud uste taga", "Võimalik vaid Venemaal", "Krimi", "Padjaklubi" jne. – Kas need saated loovad väärtust või on need selleks, et meil oleks millega oma meelt lahutada või pigem meelt lahustada? Kui ma olen tervik, siis millest ma pean üldse oma meelt lahutama. Välismaa saated on kõik tapmist ja mõrvajuhtumeid propageerivad, kus igal pool on esindatud detektiivid ja uurijad tehes kõik saated põnevaks, huvitavaks ja kaasahaaravaks, et meie meel upuks sellesse programmeeringusse.

Hollywoodi komöödiad – mis seal toimub?