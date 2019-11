PUUDUTA MIND | Marten Kuningas viiks mediteerimise koolidesse, tööle ja vanglatesse 

Marten Kuningas Foto: Meisi Volt

Millal taipasid midagi, mis on sind inimesena muutnud?

Olen käinud kahel kümnepäevasel meditatsioonikursusel. Mõlemad laagrid aitasid mul tunnetada elu ja iseenese muutlikkust väga vahetult. Need kogemused on jäädavalt mu mälus. Pürgin, et õpitut igapäevaselt rakendada.