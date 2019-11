Uus peatoimetaja Janek Luts: kindlasti hakkab Vikerraadios midagi muutuma, kuid see võtab oma aja 

Janek Lutsu jaoks pole ajakirjandusmaastik võõras – ta on olnud Eesti Ekspressi peatoimetaja, Kuku raadio peatoimetaja ja tegelenud arendusjuhina telekanali ETV+ ettevalmistamisel. Samuti on ta kaastööd teinud ETV-s ja Raadio 2-s. Kuidas läks siis nii, et temast sai Vikerraadio peatoimetaja? „Helistati, kutsuti kohvi jooma. Jõime kohvi ja jõudsime pärast pikki läbirääkimisi järeldusele, et teeme ära,“ räägib Luts, et pakkumine tuli Eesti rahvusringhäälingult.