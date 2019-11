VIDEOINTERVJUU | Henrik Kalmet: minu eesmärk pole lihtsalt kellegagi koos olla, ammugi kõigile meeldida 

Tallinna vanalinnas on imearmas kohvik Tassikoogid, kuhu kutsusin klassikalisele prantsuse hommikusöögile lavastaja, näitleja, filminäitleja, saatejuhi, filmirežissööri, püstijalakoomiku ja alates suvest ka loovagentuuri Newton loovjuhi Henrik Kalmeti.

Ühe teemana rääkisime Henrikuga ka eesti näitlejate soovimatusest end meelelahutusajakirjanduse või üldse avalikkuse ees eksponeerimisel. Henriku puhul on kõik otse loomulikult vastupidi - tema kisub end paljaks naisteajakirjades, laval, ekraanil ja seda igasuguse valehäbita. Kappab ühelt intervjuult teisele. Kuidas tema julgeb seda teha? Kas sellel on ka omad tagajärjed? Milliseid? Positiivsed või negatiivsed? Miks ta seda üldse teeb? Edevusest? Reklaamiks?

Henrik: Ma ei ütleks, et see eksponeerimine minu puhul nii valdav on. Lihtsalt praegu on palju projekte kokku juhtunud ja eks kohati on see ju mingi konkreetse asja tutvustamiseks, promomiseks ehk nö hea asja nimel. Et inimesed näeksid ühte või teist asja ja info jõuaks potensiaalse vaatajani.

Teisalt on see ka teistpidine viis end kaitsta. Osad ei jaga avalikkusega mingit infot, ega pilti endast, et hoida oma privaatsust. Teine variant on jagada nii palju, et ei saa enam aru selle keskelt milline on see päris tema. Seeläbi saab end kaitsta, luua mingi nö persona. Anda palju vastakaid signaale ja päris mina jääb ikkagi endale.

Negatiivne on selle asja juures see klassikaline. Et annad ennast meedia toimemehhanismide kätte, kus väänatakse su sõnu ja luuakse peakirju, et koguda klikke, tekitada intriigi ja müüa, seejuures unustades see inimene ja teatud tõde.

Positiivse poole pealt loodan, see nimi või teatud tuntus on toonud võib-olla veidi rohkem inimesi mõnda minu projekti vaatama, mida nad muidu poleks märganud. Et annab võimaluse teha projekte suuremale publikule ja jõuda väärt asjadega laia ringini ja äkki isegi võib-olla veidi mõne teema puhul olla kellegile eeskujuks või inspireerijaks.