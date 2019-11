Suri legendaarne staaride fotograaf Terry O'Neill 

Oktoobris andis prints William fotograafile, kes oli jäädvustanud Briti omaaegset kultuuri- ja ühiskondlikku revolutsiooni ning olnud üks esimesi, kes pildistas The Beatlesit, üle Elizabeth II määratud Briti Impeeriumi Ordu komandöri ordeni. Vanameister saabus tseremooniale ratastooliga. Biitlite pildistamise kohta ütles Terry ise: "Olin alles 20aastane ja Fleet Streeti [Londoni ajakirjandustänav] noorim fotograaf. Oli ilmselge, et kõige rohkem iseloomu on Johnil, nii et seadsin tema esiplaanile."