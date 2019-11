GALERII | Esietendus Indrek Hargla lavastus „Kodukäijad“ 

Neid ühendab see, et mis on surnud, on tulnud tagasi elavate maailma, sest kõige tugevamad tunded ei sure iialgi päriselt. Armastus ja vihkamine ei lase surnutel püsida rahus ja Kellerteatri laval hakkavad sündima jubedad asjad, mida Eesti teatris ei ole varem olnud.