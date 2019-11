Venelannast pruut hülgas Johnny Deppi 

Tänavu levis uudis, et 56aastane „Kariibi mere piraatide“ täht on kaotanud südame 24aastasele Polina Glenile, kes juba 17aastasena hullutas jõukaid Vene ärimehe ööklubis tantsides. Daily Maili andmeil kolis kaunitar Deppi Los Angelese häärberisse juba paarinädalase tutvuse järel sisse. Räägitud juba ka abiellumisest, kuid nüüd on need plaanid maha maetud.