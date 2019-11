Suur süda! „Rannamaja“ Merylin annetab osa aktipiltide tulust loomade varjupaigale 

"Kuna loomad on alati minu jaoks olnud hingelähedane teema, siis olen otsustanud, et iga OnlyFans subscriber’i pealt läheb 30% Varjupaikade MTÜ-le. Kuna pornot te seal nkn ei näe ja üleliia paljasust ka mitte, siis lisaks piltidele saab tehtud teie poolt ka heategu," kirjutab naine Twitteris.

Merylini piltide vaatamise eest tuleb välja käia 20,05 eurot, seega läheb iga uue tellija lisandumisel annetusfondi 6 eurot. Pole paha!

Piltide tegemise ajal oli Merylin 22aastane ning ta tunnistab, et ta käis fotosessioonil selleks, et lihtsalt proovida. "See oli midagi, mida ma polnud teinud ja ma tegin seda kogemuse pärast. Aga pildid tulemusena mulle ei meeldinud, sest need olid koledad. Oleks neid teinud profifotograaf, oleks ma neid jaganud ka Instagramis," ütles ta septembris Kroonikale.

"Ma tean, et on inimesi, kes on eelnevalt mu aktipilte näinud ja paljudel on telefonis kuvatõmmis minu aktifotodest olemas ning omavahel jagatakse neid pilte edasi ka peale seda kui veebilehelt on need ära võetud. Ega ma eilane pole," rääkis Merylin uute fotode kohta Kroonikale oktoobris. Merylin arvab, et pigem jagagu inimesed fotosid, millega ta on ka ise rahul. "Pigem teenin sellega raha parem endale kui mingile suvakale. Arvan et igati aus."

Naine teatas, et otsustas teha uued, veidike kunstilisemad aktifotod, millega ta on ka ise rahul ning nüüd on need soovijatele näha. "Need on tõesti vau-efektiga, kunstilised ja modellilikud. Seega palun väga, vaadake nüüd!" lisas ta.