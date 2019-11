Selgeltnägijate tuleproovi finalist Oksana: mulle ei meeldi tulevikku vaadata, ehkki suudan seda 

Möödunud neljapäeval selgusid sensitiivid, kes jätkavad võitlust tänavuse parima selgeltnägija tiitlile. Õhtuleht uuris finaalsaate salvestusel enne viimast otsustavat ülesannet, mis tunded finaliste lõpuponnistuse eel valdavad ning mida nad tuleproovist õppinud on. Esimesena saime jutule salapärase ja kauni nõia Oksanaga.

Selgeltnägijasaate esimestes osades ei avaldanud Oksana eriti muljet – mõne ülesandega pani ta enam-vähem täkkesse, mõne aga jättis sootuks pooleli. Ent nädal-nädalalt on ta tajujana arenenud ning nüüd on Oksana finaalis. Milline iganes on kaunitari koht nõidade pjedestaalil, ta lubab, et jätkab inimeste aitamist.