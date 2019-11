EESTI KUNSTIMUUSEUM 100: reede õhtul avati Kumu joojatele ja joonistajatele 

Reedeõhtul oli Kumu suur näitusesaal puupüsti täis loomingupalangus joonistamishuvilisi. Nende hulgas nii päriskunstnikke, harrastajaid kui ka algajaid. „On vähe päevi, kus Kumu suur saal on kunstist tühi. Kuid paaril päeval aastas see siiski nõnda on – pole hoolikalt kujundatud seinu ega kunstiteoseid, on ainult valge kuup,“ sõnas ürituse üks korraldajaist, Sandra Lääne, alustuseks. „See annab võimaluse täita see saal üheks õhtuks kunstitegijate ja kunstiarmastajatega.“

Drink & Draw on muuseumiprogrammist eraldiolev rahvusvaheline üritustesari, mille käigus organiseeritakse erinevate teemadega modelli joonistussessioone kohvikutes, näituse- ning kontserdisaalides ja mujalgi. Kumu üritus on seni Eestis toimunutest kõige ulatuslikum. Ürituse üks lööklauseid „Fun art, not fine art“ („Lõbus kunst, mitte kõrgkunst“) võtab ettevõtmise sisu kenasti kokku: tegu on laheda seltskondliku kokkusaamisega, kus tähtis pole võit, vaid osavõtt. Seejuures ei tule keegi õpetama ega hinnangut andma.