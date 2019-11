EESTI KUNSTIMUUSEUM 100: juubelit pidanud Eesti kunstimuuseum laieneb Niguliste torni avamisega taevastesse kõrgustesse 

Eile tähistas Eesti kunstimuuseum oma 100. sünnipäeva piduliku aktuse ja sellele järgnenud vastuvõtuga rahvusooperis Estonia. „Ma ei taha ära sõnuda, aga mõtteid on palju,“ tõdes Sirje Helme lühiusutluses Õhtulehele. „Alustades sellest, et tahame natuke muuta KUMU interjööri, sest see on rahvale avatud olnud juba 14 aastat. Nimelt paneme KUMUs üles püsiekspositsiooni 90. aastatest, vahetame välja sõjaeelse ekspressionismi näituse, samas uuendame oma kodulehte ja ka Adamson-Ericu püsinäitust.“

Helme sõnul eksponeeritakse Niguliste muuseumis endiselt eelkõige sakraalkunsti. „Nii on meil praegu üleval näitus neitsi Maarjast. Väljapaneku üheks eesmärgiks on jutustada neitsi Maarja lugu läbi säilinud kesk- ja varauusaegsete kunstiteoste, mis on asunud Eesti- ja Liivimaa pühakodades.“

Eesti kunstimuuseumi 100. sünnipäeva aktusel pöördusid juubelitervitusega auditooriumi poole lisaks Sirje Helmele ka Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid, kultuuriminister Tõnis Lukas ja Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere. Eesti kunstimuuseumi sõprade seltsi kingituse andis üle Eesti üks suuremaid kunstikollektsionääre Enn Kunila. Sõnalise poole järel sai kunstirahvas osa Toomas Eduri balleti „Modigliani – neetud kunstnik“ II vaatusest, misjärel kõlistati Estonia valges saalis, sinises saalis ja restoranis kokku tervituspokaale.