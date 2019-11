PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 18. november 

Jäär

21. märts – 19. aprill

Tahaksid, kuid ei julge veel otsuseid vastu võtta. Tunnetad, et on veel vara välja näidata, millised su eesmärgid tegelikult on.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

On normaalne, et kõike alustatut pole võimalik plaanipäraselt ellu viia. Kui mingi projekt on ummikusse jooksnud, tuleb analüüsida, mis olid ebaõnnestumise põhjused.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Liigu julgelt valitud teel edasi, edu on kiire tulema. Demonstreeri oma edusamme teistelegi – tõenäoliselt on neid, kelle meelest ajad õiget asja ja kes on valmis sind toetama.

Vähk

22. juuni – 22. juuli