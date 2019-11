Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas armastus söötis meie südant nagu suhkur 

Õpetus noormehele, kuidas anda teada, et soovid neiuga lähemalt tuttavaks saada: „Mu süda sunnib nüüd sule kätte võtma, et Teile omast kurvastusest, kahtlevast ja siiski lootusega täidetud südame loost avalikult teadustada ja seda alandlikult paluda, kas ma Teiega lähemalt sooviksin (võiksin?) kirjavahetusse astuda, Teid armastada ja Teie poolt armastatud saada. Oh, kui ütlemata õndsus oleks see mulle...“