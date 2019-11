FOTO | Õnnesoovid! Mari Ojasaar ja Jesper Parve kihlusid: oleme tõesti metsikult õnnelikud

"Meeletult armunud ja õnnelik. Unistused täituvad müstilisel Bali saarel," kirjutab Mari Instagramis pildi all, millel näitab kaunist kihlasõrmust.

Jesper Parve võtab Õhtulehe õnnitlused vastu, kuid ütleb, et ei soovi hetkel pikemalt sel teemal rääkida. "Võin vaid öelda, et oleme tõesti metsikult õnnelikud."

"Mariga tutvusime läbi ühiste tuttavate. Pikka aega vaatasime üksteist, enne kui koos hakkasime elama. Me oleme mõnes mõttes täiesti erinevad inimesed, aga eks tema on oma kunstnikuhingega mind õpetanud olema natuke tšillim oma tegemistes ja mina teda ehk tema kunstniku tohuvabohus olema natuke plaanipärasem," on Parve Kroonikale rääkinud.