Vahva üllatus! Selgeltnägija Anzori väisas heade tüdrukute etendust sületäie roosidega 

Anzori sõitis Tallinnast Tartusse ekstra tüdrukute etteastet kaema, kaasas sületäis imekauneid roose. Kuigi tegu on grusiiniga, siis sai ta tänu tüdrukute ilmekale sõule aru pea kõigest. "Nende eesti kaunitaride omavaheline energia on laval väga hea," kiitis Anzori peale etendust. "Tüpaažid on küll väga erinevad, kuid koostöö suurepärane! Lähen neid kindlasti veelkord vaatama ka Tallinnas."