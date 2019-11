HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Renee Meriste: Eesti inimesed peaks rohkem tegutsema ja seadma endale suuremaid eesmärke 

Kas sa tahad öelda, et kõike just tänu sinu eelmisele üllitisele "Mina teen sind kuulsaks!"?

Ja selle värske raamatu "Aitame sind ministriks" mõte on, et osutuda Riigikogusse valituks, tuleks meie ühiskonnas põhimõtteliselt teha sama asja. Meie ajalugu on selline, kus me ei arva, et me peaks midagi ühiskonnale tagasi andma. Kui elad Ameerikas, siis seal põhinebki kõik ainult sellel, et me annaks kogu aeg midagi tagasi. See raamat on kõigile, kes saaks midagigi ühiskonnas ära teha ja oma riigile tagasi anda.

Minister või parlament on võib-olla selline veidi kõrgem aste Eesti mõistes. Aga vahet pole, kui tahad midagi kas või Mustamäel ära teha, siis sellest raamatust leiab just need õiged mõtted ja ideed. Mulle meeldib, et alati oleks mingi eesmärk. Üks eesmärk oleks näiteks, et järgmises Riigikogus oleks vähemalt 20 uut inimest, kelle põhimõtted põhinevad eluväärtustel, mitte sellel, et edukus on number üks.

