Koomik Ari Matti Mustonen meenutab aastat Kanadas: panime mulle seljakotti 80 000 dollarit ja kõndisin sellega panka 

„Kui paljud poisid saavad meheks, kui nad lähevad sõjaväkke, siis mina sain meheks, kui hakkasin stand up’i tegema. Enne seda olin kõige sitem teenindaja, keda sa eales kohata võiksid. Kui mul oli sitt tuju ja abielupaar tuli oma 30. pulma-aastapäeva tähistama, siis võisid kindel olla, et ma rikun selle ära, nad on pärast seda õhtut lahutatud,“ naerab Mustonen. „Mul oli noore nolgi suhtumine – ma ei vastutanud oma vigade eest ja lihtsalt arvasingi, et maailm on mulle midagi võlgu,“ lisab ta tõsisemal toonil.