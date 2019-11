GALERII | Pimedate Ööde filmifestival sai vägeva avatseremooniaga avapaugu 

Festivali avafilmiks oli Maryam Touzani draama „Aadam”, mille Maroko on esitanud Oscarile.

Avatseremoonia toimus Alexela kontserdimajas ja selle lavastas Ingmar Jõela. Välja kuulutati ka Bruno O´Ya stipendiumi saaja, kelleks on näitlejanna Rea Lest. Õhtut juhtis näitleja Kristjan Lüüs.

Kokku on 14. novembrist 1. detsembrini Tallinnas ja Tartus toimuva Pimedate Ööde filmifestivali põhiprogrammis 200 filmi 77 riigist. 21 filmi võistleb festivali 10 000 euro suurusele peaauhinnale. Neljas võistlus- ja 11 eriprogrammis on 31 maailma- ja 31 rahvusvahelist esilinastust, mis märgib festivali rekordit. 11 filmi on esitatud parima mitteingliskeelse filmi Oscarile.