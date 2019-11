Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Haanja mees kohtas riigivanema tütart 

Too ütles, et on riigivanema tütar. See üllatus tegi parisniku jutusoone lahti. Puhtsüdamlikult rääkis ta, et talus on lood kehvad, põllud ikaldusid ja nüüd ei jäänud muud üle, kui pangast laenu võtta, et laadale minna ja hobune osta. Tutvuse kinnituseks võeti koos riigivanema tütrega aeg-ajalt otse pudelist lonks-kaks ja kui tuju õige heaks oli läinud, tegi daam hämmastava ettepaneku: abiellume!