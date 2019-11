Eesti Laul poolfinalist Mariliis Jõgeva: aitab üksindusest ja negatiivsusest! 

Mis sõnumit kannab sinu võistluslugu "Unistustes"?

Minu laul räägib sellest, mis inimese jaoks annab lootust.

Mis paneb Sind hommikul voodist üles tõusma?

Kelle jaoks on see tema naine/mees, kelle jaoks on see head sõbrad, kelle jaoks on see lihtne heategu täesti võõra inimese poolt.

Mis toob naeratuse näole pärast pikka ja rasket tööpäeva?

Mis paneb Sind uuesti proovima ja uuesti tegutsema?