Uudo Sepp „Eesti laulu“ võistlusloost: seda on palju kergem laulda, kui oled ka ise midagi sellist läbi elanud 

„See laul on mulle hästi südamelähedane ja oluline, nii et ma ei hakka varjama, et mul tuli isegi paar pisarat. Mitte just selle tõttu, et pääsesime edasi, vaid mul oli hea meel just laulu pärast, et ma saan seda suure publikuga jagada. See on see, mis läks hinge,“ räägib Andrei.

„See on täpselt selline laul, et kui seda kuuled, paneb see mõtlema vigade peale, mis on elus tehtud ja tahaks tagasi võtta, aga ei saa. Palju kergem on seda laulu südamest laulda, kui oled ka ise midagi sellist läbi elanud,“ lisab Uudo.

Laval rõhutakse loole, mitte sõule

Andrei ja Uudo koostöö algas oktoobris. „Kui ma oma Youtube’i videos ütlesin, et Uudo, hakka mussi tegema, kirjutas ta mulle nädal aega hiljem. Saime stuudios kokku, pakkusin selle loo välja ja nii see läks. Kui ma eelmisel aastal koos xtra basic’u ja Emily J’ga võistlesin, siis saatsime loo viis minutit enne tähtaja lõppu. Sel korral oli üsna rahulik ja saatsime oma loo ära isegi enne, kui esitamistasu kallimaks läks – 31. oktoobril kell üheksa,“ räägib Andrei, et sel korral olukord nii närvesööv ei olnud.

Uudo ütleb, et isegi kui ta poleks Andreiga koostööd teinud, oleks ta kindlasti „Eesti laulule“ loo saatnud. „Oli üks laul veel, mille tahtsin õudselt saata, aga Andrei lugu oli parem, see kõnetas rohkem.“

Kuigi Uudo on peamiselt esitanud eestikeelseid lugusid, pole talle ka inglise keeles laulmine võõras. „Laulsin ka superstaarisaates inglise keeles ja mu esinemiskavaski on siiani ingliskeelseid lugusid, nii et minu jaoks see pole probleem.“