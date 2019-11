Hillary Clinton käis hertsoginna Meghanil salaja külas 

Oktoobrikuises Sunday Timesi intervjuus avaldasid nii Hillary Clinton kui ka tema tütar Chelsea Meghanile, keda Briti kõmuajakirjandus on juba pikemat aega materdanud, vankumatut toetust. "Seda ma tahan küll öelda, et see, kuidas Meghanit on koheldud, on seletamatu," ütles endine USA riigisekretär. "Kui seletuseks on tema segarassilisus, siis häbi kõigile," toonitas Clinton ja lisas, et tema isiklikult usub: Sussexi hertsoginna afroameerika päritolul on kiusukampaania vallandumisel kindlasti oma roll.