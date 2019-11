K-popi tüdrukutebänd püstitas uhke rekordi 

Enne Blackpinki oli ainus Lõuna-Korea artist, kes sama saavutuseni jõudnud on, "Gangnam Style'ist" tuntud Psy.

Maailmakuulus Lõuna-Korea poistegrupp BTS pole siiski kaugel maas: nende videot "DNA" on BBC Newsi teatel vaadatud praeguseks 866 miljonit korda.

Tänavu kevadel levis uudis, et Blackpink on püstitanud uue maailmarekordi: nende muusikavideo „Kill This Love“ jõudis YouTube'is 100 miljoni vaatamiseni kahe päeva ja 14 tunniga. Varasem rekord kuulus Psy hitile "Gentleman".