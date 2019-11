Inimesed PILTUUDIS | Lahe vunts! Karl-Erik Taukaril on uus ninaalune soeng Ohtuleht.ee , täna, 14:21 Jaga: M

Karl-Erik Taukar Foto: Stanislav Moškov

Muusik Karl-Erik Taukar on otsustanud stiili muuta ja kasvatanud omale kelmika vuntsirea. Tihti kasvatavad mehed omale just novembris vuntse, sest seda kuud on nimetatud ka movembriks.