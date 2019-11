„EESTI LAUL“ | Synne Valtri: eelmisel aastal soovitati mul osaleda ingliskeelse looga, tänavu ei kuulanud ma enam kedagi 

„Väike šampus sai ikka lahti korgitud. See on asi, mida saab elus võib-olla ainult korra kogeda, nii et oli tähistamist väärt,“ lisab üks Väliharfi liikmetest, Marko Matvei.

Synnel on ka enda bänd kokku pandud, aga ühiselt leiti, et „Eesti laulule“ nad koos ei pürgi. „Rääkisin bändipoistega läbi ja nad arvasid, et äkki „Eesti laulu“ laval bänd lihtsalt ei tööta. Nad on autoritena siiski mainitud, nii et tiimis on nad nii või naa.“