Üritused ÕL VIDEO | „EESTI LAUL“ | Karismaatilised saatejuhid: me ei kahelnud, et omavahel sobime Katharina Toomemets | Video: Rauno Vahtre, Märt Niidassoo , täna, 16:08 Jaga: M

Sel aastal juhivad „Eesti laulu“ kaks karismaatilist meest – Karl-Erik Taukar ja Tõnis Niinemets. Tomi Rahula on öelnud, et meestele tehti pakkumine ja nende omavahelist klappi enne casting’u käigus ei proovitud. „Ma arvan, et me mõlemad oleme enam-vähem näinud, mida seni teinud oleme ja oleks juba varem eos tekkinud olukord, kus suudad viisakalt ära öelda, kui tõesti tundub, et teine pool on kuidagi ebasümpaatne,“ sõnab Niinemets.