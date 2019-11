SKANDAAL: Taylor Swiftil ei lubata oma hitte esitada 

Lauljatar teatas sotsiaalmeedias fännidele, et muusikamänedžerid Scooter Braun ja Scott Borchetta keelavad tal esitada laule oma eelmistelt plaatidelt, mille õigused neile kuuluvad. Superstaar plaanis AMA tseremoonial esitada oma hittide popurriid, nüüd olevat see võimatu. Skandaal on suur, sest Taylorile antakse galal üle aastakümne artisti auhind.

Justin Bieberi, Ariana Grande ja Demi Lovato mänedžerina tuntud Scooter Braun ostis suvel Swifti eelmise plaadifirma juhi Borchetta käest tema varasema muusika master-lindid. Swift on Scooterit aastaid süüdistanud lakkamatus ja manipulatiivses tagakiusamises ning kuulutas nüüd, et salvestab kõik oma varasemad plaadid uuesti. Lepingu järgi tohib ta seda teha järgmise aasta lõpus.

Nüüd olevat Braun ja Borchetta Swiftile öelnud, et ta tohib oma hitte AMA laval esitada ja dokfilmis kasutada vaid tingimusel, et loobub nende ümberlindistamisest.

Uue firma Universal Musicuga sõlmis Swift lepingu vaid tingimusel, et tema uue muusika master'id kuuluvad mitte plaadifirmale, vaid talle endale. Ta heidab Big Machine'i juhile Scott Borchettale ette, et too ei pakkunud talle võimalust master'eid ise ära osta, vaid parsendas need Braunile.