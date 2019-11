Rod Stewarti kauane salahobi kannab vapustavaid vilju! 

Tegu pole vaid raudteega - Rod (74) on eri andmeil viimased 23-26 aastat nokitsenud raudteelinna kallal, mis meenutab 1945. aasta New Yorki ja Chicagot. Laulja näitas oma Los Angelese kodu pööningule püstitatud kätetööd ajakirjas Railway Modeller.

Kui BBC raadiosaatejuht Jeremy Vine avaldas kahtlust, et Stewart pole oma raudteelinna ise ehitanud, helistas staar saatesse, et tõde jalule saaks. "Ütleksin, et 90% sellest on minu ehitatud. Ainus, mida ma hästi ei osanud ega oska endiselt, on elektrivärk, nii et selle lasin kellelgi teisel teha."