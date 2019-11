Cindy Crawfordi tütar patseerib käsikäes kurikuulsa koomikuga  

Cindy Crawfordi 18aastase tütre armuloost "Saturday Night Live'i" koomikuga on sahistatud juba mitu nädalat. Paarikest on nähtud üheskoos nii New Yorgis kui Malibus, Kaia kaelas on tabatud P-tähega ripats ning nüüd jalutavad noored juba käsikäes ringi.