Pühapäeval esineb Tapperis erakordsete kontsertide poolest tuntud Amenra 

Amenra on 1999. aastal alustanud bänd, mis on tänaseks välja andnud kuus stuudioplaati. Nende omapärane stiil on kergelt miksitud nii doom metal'ist, hardcore pungist kui post-rokist. Bänd on eriti tuntud oma erakordsete kontsertide poolest, mis publikule hingestatud visuaali ja süngete toonide sümbioosi tulemusel kordumatu mälestuse jätavad.

"Amenra muusika on äärmiselt isikupärane ja püstitab kuulajatele küsimuse nende eksistentsi ning teadlikkuse osas," selgitab kontserdikorraldaja. "Enamik meist on kogenud tõelise valu ilusat poolt. Selle bändi looming paneb kuulaja hetkeks kõiges kahtlema, kuid kontserdi lõpuks saabub täielik selgus. Nende loomingu kandvaks sõnumiks on, et pole võimalik näha valgust, kui sa ei ole kunagi tõelist pimedust kogenud - selleks, et mõista, mis on armastus, tuleb valu tundma õppida."

Sünge loominguga bänd ei anna pelgalt kontserte, mis publikule traditsioonilist laadi lõbu pakuvad. "See on justkui etendus, millesse tuleb süveneda ja mida peaks kindlasti keskmisest pisut tähelepanelikumalt kuulama," lisab Tanya. "Kui sulle sümpatiseerivad sellised nimed nagu Cult Of Luna, Tool ning Neurosis, siis on see kontsert just sinu jaoks."

Piletid kontserdile on saadaval Ticketeris, Tallinnas kaupluses Stanford Music ja Tartus pubis Underground. Klubi Tapper avab uksed kell 19.