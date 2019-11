Soome lauljat süüdistatakse lapse seksuaalses kuritarvitamises 

Bahmatšov rääkis eeluurimismaterjalides, et tutvus metamfetamiiniga Sillanpää kaudu. Võrust pärit eestlane kuulati üle pärast seda, kui tema ja Jari pagasist oli mullu kevadel pärast Tai reisi leitud uimastit. "Olen kasutanud "kristalli" umbes kolm aastat," tunnistas Siim. "Tutvusin selle ainega Jari kaudu, kui hakkasime seda koos kasutama," vahendas mullu Iltalehti.

2017. aastal oli Sillanpää tabatud autoroolist meelemürgi mõju all. Tema autost leiti nii palju metamfetamiini, et võimud hakkasid lauljat kahtlustama sellega äritsemises. Jaanuaris 2018 mõisteti talle karistuseks 24 000 euro suurune trahv uimasti pruukimise, selle mõju all autojuhtimise ning kahe liiklusõnnetuse põhjustamise eest.