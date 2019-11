FILMISAADE „DUUBEL“ | Viis filmi, mida sa võiksid kindlasti PÖFF-il vaatama minna 

Ärme raiska aega. Te kõik teate, et kinosaalid on järgmise kuu aja jooksul rahvast pungil täis ja eelkõige seetõttu, et alanud on järjekordne Pimedate Ööde Filmifestival. Toome teieni pisikese assortii filmidest, millele võiks pilgu peale visata.