PÖFFI-RADAR | 4. päev – lumelauafilmiks maskeeritud viskireklaam!

Noored võitlevad vapralt, kui just ärevushäire kallale ei tule.





Või teine noorsand karjus politseile näkku: „Mind saate te siit ära ainult jõuga!“ Ja kui politsei sama inimesel kuklast kinni haaras ja kõrvale vedas, siis vapper noorsand karjus inglihäälselt: „VÄGIVALD, VÄGIVALD!“ ja teised noored filmisid ja kriiskasid kaasa.



Tehniliselt oli film nii kiirelt monteeritud, et vahepeal polnud mitte midagi enam aru saada, aga eks ma polegi ilmselt TikToki põlvkond. Ehkki film jooksis suhteliselt suures saalis, siis vaatajaid oli veidi üle kümne ja ka neist lahkusid osad poole pealt.



Mõnumeeter: Ei midagi.

Valumeeter: Noored said vahepeal politseinike käest nuuti.

Ajumeeter: Üks paras jura, ärge minge.

Ühe lapse rahvas (USA, Hiina)



Hiina riik on suur ja ilus. Seal on inimestel hea elada. Riik hoolitseb enda kodanike eest. Kõik areneb. Tõsi, vahel läheb ka nihu, aga kus ei läheks! Eks see kultuurirevolutsioon oli veidi kehv. Ja see varblaste tapmine. Ja see ühe lapse poliitika ka, kus 8kuused looted jäeti kilekottidega tee äärde mädanema või beebitüdrukud jäeti kuhugi turule vedelema, lootuses, et keegi ta ära võtab. Ei ikka võtnud küll. Ja samal ajal tegeles riik laste adopteerimisega läände. Sellega võis tõesti veidi halvasti minna, kuna praegu on vanu inimesi rohkem ja keegi ei suuda nende pensione kinni maksta. Sellest räägib ka film „Ühe lapse rahvas



Üks laps on parim! Kuni saadakse aru, et noori on vaja, kes vanureid üleval peaks.



Aga taaskord, kellel ei juhtuks! Nüüd võib Hiinas saada juba kaks last! Hiina areneb ja Hong Kongis võideldakse separatismi ja terrorismiga! Houston Rockets ei võida NBA tiitlit ja South Park pannakse varsti kinni. Õitsegu Hiina demokraatia tuhat punast nelki!

*Seda arvustust toetas Hiina saatkond.



Mõnumeeter: mkm

Valumeeter: hüljatud looted, sunniviisilised abordid – õudne.

Ajumeeter: saalid välja müüdud, arusaadavalt jutustatud lugu.

Jänespüks Jojo (USA)



Kohati on tunne, et USA-s on filmikriitikud veidi lolliks läinud. Näiteks üks kurtis, et „Jänespüks Jojo“ on seepärast halb film, et siin nägi natside seas vähemalt ühte, kes oli ka hea inimene. Et seda ei tohi tänapäeval mitte mingil juhul näidata, kuna paremäärmuslus tõuseb ja nii edasi. Puhaku jalga! Jänespüks Jojo on selle PÖFFi üks tähtfilme.

Sam Rockwell on ilmselt maailma parim näitleja, Scarlett Johansson ilmselt kõige ilusam näitleja. Jänespüks Jojo on kindlalt aasta parimaid filme.