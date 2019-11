PÖFFI-RADAR | 13. päev - parimaid filme teevad iraanlased ja poolakad?

Õiged vastused suvalises järjekorras:

jah

ei

jah



Mõnumeeter: üks meestest tõmbab päris kena teleajakirjaniku voodisse, midagi ei näe.

Valumeeter: kohalik kiilakas tõmbab relva välja, ülekuulamisstseen politseis on piinavalt pikk (umbes nagu Zootoopia maanteeametis)

Ajumeeter: metatasand võib kuskil olla, aga ei pea olema.



Jelgava 94 (Läti)



Seejärel kolistasin CCPlazasse, et ära vaadata Läti teos Jelgava 94, mille raamat mul ka riiulis on, aga mida ma lugeda pole jõudnud. Jõudsin saali kuus minutit enne seansi algust, saal oli tühi. Suutsin juba rõõmustada, kuid siis sain aru, et ma olen vales kinos, seega läksin kõrvalsaali ja



Pimedus (Itaalia)



HÕFFil linastus selle aasta üks toredamaid elamusi Friigid, kus isa sundis tütart elama suletud majas, kuna väljaspool valitsenuks teda väidetav oht. Pimedus räägib koguni kolmest sellisest neiust, kes ei saa majast välja minna, kuna päike läks veidi ogaraks ja nii jäävad majast väljas ellu ainult mehed, kelleks on siis siin perekonnas isa. Isa on üks paras dick muidugi, aga seda võib seletada kolme õuetahtva tüdrukuga, mis mõistagi on stressirohke ja pidevate võitlustega toidu pärast. Pidevalt viidatakse piibli maailmalõpu kuulutustele ja näidatakse kolme tüdrukut endale normaalset elu lahti mõtestamas. Muidugi võib juhtuda, et isa on üks t*rapäine Josef Fritzli vaimne sugulane ja on mingil põhjusel enda tütred lihtsalt elust ära isoleerinud.





Mõnumeeter: kahel korral näeb kõige vanema tütre rindu.

Valumeeter: isale tehakse koledasti haiget, ühele naisele lüüakse nuga rindu ja ühele neiule käärid jalga

Ajumeeter: teaks piiblist rohkem, siis oleks ka saanud öelda "Ahsoo, vaat, kui nutikas!"



Kristuse ihu (Poola)



Eelmisel PÖFFil oli poolakate Külm sõda ilmselt üks parimaid teoseid, kandideeris ka hiljem kolmele oskarile, ei võitnud midagi. Tänavu läheb Poola Oskaritele filmiga Kristuse ihu. Enne filmi sai muidugi süüa osta ja kuna mulle popkorn ei meeldi, siis järasin filmi ajal Solarise toidupoe ürdikartulit. See polnud hea mõte, sest termokott krabiseb megalt. Kartulid ise olid ka suhtkoht savid, oleks võinud kartulipüreed osta.





Aa, film. No sealne peategelane on Poola pätipoiss, kes on mingil põhjuses noortevanglas ja seal poeb ta kirikuõpetaja külje alla. Seda mitte seepärast, et pärast preestrit ja kooripoissi mängida, vaid seepärast, et nii on seal paremad tingimused. Noormees saabki tingimisi välja ja peab sõitma väikekülla saekaatrisse tööle. Enne tööleminekut käib ta korra kirikust läbi, näeb kena tsikki ja ütleb talle, et ta on ka kirikuõpetaja. Kõigil muidugi nalja ja naeru nabani, kuni ta kutsutakse päris kirikuõpetaja manu, kes kukub aga jooma ja nii pakutakse noormehele asendusõpetaja kohta. Nii umbes nädalaks. Ja nii ta siis hakkabki lapsi ristima, surnuid matma, pihilkäijaid vastu võtma. Noh, võite muidugi aru saada, et mingi hetk läheb näitemäng veidi üle käte.

Suurepärane film (ilmselt) sellest, et kuidas enda pahategusid lunastada ja kuidas inimeste suhtumine muutub, kui nad sind kellekski teiseks peavad jne. Selle PÖFFi top2 filme, soovitan. Muidugi võib nii sooja hinnangu põhjuseks olla ka see, et vaatasin pimeduse ja kristuse ihu vahepeal Õigluse ära...



Mõnumeeter: kirikuisa bängib ühte kena kohalikku Panit. Näeb rindu. Mittekirikuisana bängib ta ühte kena psühholoogiatudengit narkopeol peldikus.

Valumeeter: kirikuisana murrab peategelane ühe ninaluu, mitte kirikuisana peksab ja saab ise korralikult peksa.

Ajumeeter: selline coelholik lihtsate aruteluteemade looja.



Jelgava 94 (Läti)



Ja siis läksin ikka Läti filmi vaatama - Jelgava 94. Film, mille raamat mul on, aga pole lugenud. Sisuliselt on tegu omalaadse Päevad, mis ajasid segadusse analoogiga, kus noored üritavad 90ndate peldikühiskonnas suureks saada. Tõsi, peldikühiskonnaks nimetatakse seda tagantjärgi, sest mina mäletan justkui samast ajast, et päris fun oli. Metsavarastest jõrmide asemel on siin peategelasteks kohalikud metalheadid, kes üritavad olla karmid, aga tegelikult on neil vist lihtsalt igav. Muidugi on kuskil ka kiilakad, aga selles osas on Jelgava 94 täpselt nagu Võru 98. Muidugi on Jelgava üks erakordne peldik, eriti 90ndatel. Lugege kasvõi seda lugu https://epl.delfi.ee/valismaa/otsita...el?id=86983835

Foto: Foto Agnese Zeltina