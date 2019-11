PÖFFI-RADAR | 1. päev – neli kiiret soovitust 

Ja hakkame pihta! Tänu headele suhetele struktuurides sain mõnele filmile juba ligi ja õnneks suutsin sel korral kohe esimese filmiga väga täppi panna. Erand on taanlaste valmistatud krimi-psühholoogiline-müsteerium, kus neli naist töötavad ühest MTÜ-s ja hakkavad korraga saama ähvarduskirju. Kõik naised on omamoodi kahepalgelised ussid, kellel on justkui igati õigustatud põhjus olla "keeruline", kuid kes käituvad kohati väga-väga julmalt.

Neli naist, kõik veidi kummalised, aga üks on psühhopaat.

Ehk nagu sõjakurjategijad. Kogu filmi mõte ongi selles, et teatud situatsioonides võivad psühhopaatideks osutuda kõik osapooled. Vaatajaga mängitakse kui kass hiirega ja kuigi kohati tundub film minevat kergeks Hercule Poirot'ks, aga ilma detektiivita, siis lõpuks on müsteerium korralik. Kahjuks arvasin ma lõpu 20 minutit enne filmi läbisaamist aru, mistõttu veidi nii ühe palli jagu kannatas. Mõnumeeter: kaks naist olid paljurinnu, üks naine üritas masturbeerida. Valumeeter: üks naine uputati vanni, teisele peksti lambiga pähe, kolmandalt võeti arsti poolt põlvest vett, mõnele pussitati noaga kaela. Ajumeeter: mõne koha vaataks üle küll, aga ei sega.

Kas Sulle meeldis „Shawshanki lunastus“ või kõik need teised loendamatud vanglapõgenemise filmid? Siis Sulle meeldib kindlasti ka iraanlaste „Vanglaülem“, sest siin on ka vanglapõgenemine, aga hoopis teistpidi. Seekord pead olema vanglaülema rollis, kes kolib uue lennujaama eest vanglaga ära, kuid korraga on üks vang kadunud. Vang, kes on surma mõistetud. Vang, keda otsivad tema laps ja naine. Vang, kelle süüs kahtled. Poolteist tundi tihedat otsimist, pinget ja absurdi. Nalja tegelikult ei saa. Lõpp on üsna „wow“.