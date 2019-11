VIDEO | Hard Rock Laager tegi tänavusest festivalist raju kokkuvõtte 

“Aasta pimedaimatele nädalatele sobib suurepäraselt vürtsiks tükike suve! Ja miski ei leevenda järgmise festivali igatsust paremini kui meenutus eelmisest korrast Hard Rock Laager 2019 aftermovie näol. Kui olid kohal, siis leia ennast! Kui tuled esmakordselt, siis jah - kohapeal on seda ägedust lausa mitu päeva järjest,” kommenteerib Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi.

Müstilise Uexküllide aadlisuguvõsa kalmistu ümbruse Vana-Vigalas vallutavad igal suvel tuhanded raskemuusikafännid. Hard Rock Laagri omanäolist nakatavat võlu kinnitab fakt, et festival on järjepidevalt kasvanud. Paarisaja muusikasõbra toel alustanud üritus on ajapikku muutunud tuhandete inimeste jaoks suve tippsündmuseks.