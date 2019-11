„Noortebänd 2019“ võitja õpetab Elvas väikeseid laululapsi: tähistamine jääb lühikeseks – homme on ju ikkagi tööpäev 

Kelly sõnul on konkursil osalemine muutnud teda oluliselt enesekindlamaks. "See on esimene projekt, kus andsin end vabaks. Muidu on olnud ikka nii, et tahan teha kõike õigesti: et sotsiaalmeedia oleks korras, et lood ja akordid oleksid õiged. Seekord aga mõtlesin, et teen nii, nagu tahan ja täpselt samamoodi ka kõige muuga, mis seal kaasas käis. Katsun võimalikult vähe läbi mõelda. Teen nii nagu mul on tunne."