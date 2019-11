WCs lapse sünnitanud modellil polnud rasedusest aimugi  

"Kuulsin karjatust ja jooksin kohale ja nägin väiksekest ja mõtlesin: "Oot, neid on ju kaks,"" meenutas ootamatult isaks saanud Daniel "7 Newsile" oma šokki tütar Isla nägemisel. Šokist sai paanika: ta märkas, et beebi ei hinga. Mees helistas kiirabisse ning sai dispetšeri juhendusel lapsukese hingamise taastatud. See päästis Isla elu. Beebi ja ema viidi haiglasse, kuid nüüd on kõik korras. Erin ja Daniel on saanud ootamatu elukorraldusega harjuda ning nimetavad Islat naljatamisi oma väikeseks legendiks.