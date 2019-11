Tiia-Liis Jürgenson Raivo Järvi poja kasvatamisest: kui ta pea viiekuuse Riksuga mu ukse taha ilmus, palus ta abi kaheks-kolmeks päevaks 

Aga jah, kui Raivo pea viiekuuse Riksuga mu ukse taha ilmus, palus ta alguses mu abi kaheks-kolmeks päevaks, kuni leiab lapsehoidja," meenutab Tiia-Liis Kroonikas, kuidas paarist päevast said aastad.

"Raivo läks elama oma ema juurde ja Riksu jäi oma emaga kahekesi. Ma oleksin võinud Riksu tegelikult juba siis öösiti enda juurde võtta, aga tema ema oli sellele vastu, et ei – järsku ta tuleb ikka öösel koju. Ainsaks võimaluseks jäigi see, et mina jooksin kahe trepikoja vahet."