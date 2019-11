Inimesed Tiina Kangro lahkus Toompealt Portugali veine vahendama Kroonika , täna, 08:09 Jaga: M

Tiina Kangro Foto: HEIKO KRUUSI

Samal ajal, kui Maire Aunaste on pärast rahvasaadikuameti mahapanemist pihtinud, et Eestis on tal keeruline pensioniga hakkama saada, on tema endine kolleeg Riigikogust ja ajakirjanik Tiina Kangro sujuvalt hakkama saanud.