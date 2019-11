Agris Repšs elas Mailise teadmata vähemalt aasta kaksikelu 

Kuigi Facebookis on Mailis Repsi suhtestaatuseks jätkuvalt "abielus", on Agris oma kontol märkinud end uues suhtes olevaks RŪta Duntavaga. Viimane on oma kontol märkinud Agrisega suhte alguse 2017. aasta detsembrile. See tähendab, et mees elas Mailise teadmata kaksikelu vähemalt aasta, enne kui uudispomm Repside lahkuminekust Eesti meedias lahvatas.