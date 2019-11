„PUUDUTA MIND“ | Rain Tunger: võtan vastu, armastan, emban ja hoolin endast 

Rain Tungeril on väga palju erinevaid ameteid ja rolle. Ometi ei kaota ta end nii paljude rollide vahel jagades ära. „Aitab konkreetne ajaplaneerimine. Teadlik toetav eelhäälestus ja fookus. Kohalolu ja hea sisemine kommunikatsioon ehk kontakt iseendaga. Pidev enda küsitlemine ja uuesti avastamine, sest kõik on pidevas muutumises,” ütleb ta.

Millist rolli mängib sinu elus kitarr?

See pill on minu inspiratsioon, teekaaslane, keda õpin alles tundma. Eesmärk on saavutada suhe, kus saame koos luua ja tantsida nii, et ei pea enam mõtlema, oma jalgade tööd ja samme jälgima.

Oled loonud ka ise mitu lugu, mille kohta hea sõna levib tänaseks sinust sõltumata. Mis lugusid esitad sündmusel?

Esitan paar-kolm lugu, mis on inspireeritud rõõmuhetkedest ja minu enda arenguteest. Üks nendest on “Ärka”, teine “Ümaruste ülistusest” ja kolmas “Kui ma olin väike”.

Miks just selline sündmus - viis kitarri? Kellele see loodud on?

See on loodud meile kõigile. Ja viis kitarri on minu jaoks lihtsalt metafoor ühisloomest, mida nimetan müsteeriumiks.