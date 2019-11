Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tallinna majad said numbrid 

Tõsi, noid krepostiraamatu majanumbreid ei olnud hoonetele kinnitatud. Neist oli kasu eeskätt linnaametnikel, kes said kergemini makse määrata.

Tsaariajal anti 1786. aastal linnaseadus välja ja pärast seda said ka numbrid Tallinna majade külge. Neid oli tol ajal 679. Majanumbrid algasid kesklinnast, läksid edasi Toompeale ja sealt siis teistesse linnajagudesse ja tagasi. Rahvaleht kirjutas 1931. aastal oma ajaloolises ülevaates, et nii oli näiteks Pühavaimu ja Vene tänavail numbreid, mis ulatusid üle 300.

Uus seadus tuli 1860. aasta paiku, kui majad said nõndanimetatud politseinumbrid. Igas linnajaos algasid need ühest. Alles päris XIX sajandi lõpus said majad tänapäevale vastavad numbrid. Igal tänaval algas numeratsioon ühest nagu praegugi.