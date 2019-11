PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 16. november 

Tasub ette võtta midagi meelelahutuslikku, samas aga arendavat. On hea päev väljasõiduks, aga ka selleks, et osaleda näiteks mingil koolitusel, kus saab loovust kasutada.

Tasub ilusast päevast rõõmu tunda. Aeg sobib selleks, et sugulastele külla minna või nad enda poole kutsuda. Ilmselt naudid ka söögitegemist või küpsetamist.

Aeg sobib külaliste võõrustamiseks. Tunned end hästi koos inimestega, kes on su kõrval juba ammust ajast. Kui sul on kellegagi ebakõlasid olnud, on kerge lepitust otsida.