Metsamoor Irje Karjus: „Kui inimene on rõõmus ja õnnelik, ega ta siis haigeks ei jää!“ 

„„Kui inimene jääb haigeks, tuleb otsida põhjust esialgu mitte viirusest või bakterist, vaid inimesest endast. Hingamisteede haigustega – köha, kurguvalu ja astmaga – on seotud hingelised üleelamised. Kõhuviirused hakkavad külge siis, kui elus on midagi, mida mentaalselt on raske seedida,“ teab taimetark Irje Karjus.

Praegu, enne talvist pööripäeva, on looduse madalaeg ja tahame või ei, mõjutab kaamos paratamatult meie meeleolu ja energiataset. Kui tuju on norune ja olek jõuetu, saavad viirused meist kergesti jagu. Õnneks saab immuunsüsteemi taimede abiga tõhusamalt tööle ergutada ning siis on haigusel vähem šanssi meid murda.

„Miks inimene sellises seisus on, et tema immuunsüsteem (või närvi- või hormonaalsüsteem) ei toimi nii, nagu vaja? Miks ta selle haiguse endale ligi lasi ja mida tuli see haigus talle õpetama?“ küsib Irje Karjus ja vastab: madalseis võib olla tingitud tööstressist, raha- või suhteprobleemidest. Raskemate haigestumise põhjusi tuleb aga sageli otsida aastate tagusest minevikust.