„Pille-Riin on istunud saalis „Karinit ja Indrekut“ vaadates seitse ööpäeva.“ 

Kolmapäeval Tallinna Linnateatris 150. etenduseni jõudnud Elmo Nüganeni lavastus „Karin. Indrek. Tõde ja õigus. 4.“ polnud tähelepanuväärne ainult oma juubelihõngulise mängukorraga, vaid sellegi poolest, et etenduse lõppedes kutsus Nüganen lavale teatrivaatleja Pille-Riin Purje, et siis koos näitlejatega püstijalu aplodeerivale publikule kummarda.

Piduliku õhtupooliku sündmused said alguse juba pärastlõunal, kui teatri Panso saalis avati näitus „Tammsaare Noorsooteatris/Linnateatris“, kus saab tutvuda Tammsaare-aineliste lavastustega, mis on ligi 50 aasta jooksul teatris esietendunud. Pärast seda toimuski teatrisõprade klubis Pille-Riin Purje raamatu „Vesiroos ja Paas“ esitlus. Raamatus on kirjas Elmo Nüganeni sündmuslavastuse lugu, intervjuud näitlejate ja lavastajaga ning Pille-Riin Purje lavastuse üleskirjutus.

Purje ütles Õhtulehele, et nüüdseks juba 48 etendust pole talle rekord. „Vaatan esietendusest peale Eesti Draamateatris „Ivanovi“ ning seal olen jõudnud 58. etenduseni.“ Kas sellest lavastusest sünnib samuti raamat, ei oska Purje veel öelda.

Linnateatri lavastuse juurde tagasi tulles märkis ta, et tihedam vaatamine jäi viimase kolme aasta sisse. „Ega ma kohe aimanud, et lavastustest tehtud märkused ja tähelepanekud raamatuks vormuvad. Aastal 2016 või 2017, kui hakkasin järjepidevamalt teatris käima, hakkas aga tunduma, et ühel heal päeval peaks ma vaatamise võla teatrile tagasi maksma,“ naerab Purje.

Auhindu pälvinud etendus

„Kui aga tõsiselt rääkida, siis küpses üha enam teadmine, et see lavastus väärib jäädvustamist ka kirjapildis. Esiteks on ta ajas hästi vastu pidanud: ühelt poolt andekas lavastus, teiselt poolt Tammsaare sõna ja mõttetäpsus, mis ei aegu, vaid kõlksub kogu aeg ajaga kaasa. Nii näiteks tekkis septembris 2019 kaabu ka Köögertali pähe. See oli Elmo poolt mullegi üllatus.“