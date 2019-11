„EESTI LAUL“ | Inga, Merilin Mälk ja Egert Milder on poolfinaali pääsemisest sõnatud 

„Mulle meeldib see ralli, teist aastat järjest. Võib-olla saab paar halli karva juurde, aga kokkuvõtes väga lahe,“ räägib Inga.

„Ütlen täista ausalt, olen nagu puuga pähe saanud. Pean maha istuma ja mõtlema,“ ei oska ta öelda, mis sel korral teistmoodi teeb.

„Arvan, et kohutav töö ootab ees,“ tunnistab Merilin Mälk, et ei oodanud poolfinaali pääsemist.

„Mingil määral on nüüd kergendus. Kartsin, et olen väga närvis selle pärast, et see võib olla tulemas, aga olin imekombel väga rahulik. Mu mänedžer on väga-väga närvis,“ ütleb Merilin.

„Süda lööb üle saja löögi minutis,“ rõõmustab Egert Milder.

Egert lubab, et sellest ettevõtmisest tuleb eneseületus. „Alati on hea ennast proovile panna. Loodan, et saan hakkama ja oma lugu rahvaga jagada. Loodan, et neile meeldib.“