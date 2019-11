Kaks nädalat haiglas olnud Siim Kallas: väliselt tunnen end väga hästi, aga mis sees toimub, seda ma ei tea 

Kallase tervis hakkas halvenema umbes kolm kuud tagasi. „Tekkis nõrkus ja söögiisu kadus, näost läksin valgeks. Ka inimesed ütlesid, et näen natuke kehvapoolne välja. Läksin regulaarse protseduuri käigus vereproovi andma ja siis helistati, et kohe haiglasse! Selgus, et veres on hakanud punaste vereliblede hulk langema, mis tähendab, et hapnikuga hakkas kehvaks minema.“